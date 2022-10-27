فرحة لاعبي أيندهوفن بالفوز أمام أرسنال في الدوري الأوروبي
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:54
فرحة لاعبي أيندهوفن بالفوز أمام أرسنال في الدوري الأوروبي
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