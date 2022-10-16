تكريم رونالدو وحسرته في أبرز صور تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 17:11

أبرز صور تعادل مانشستر يونايتد سلبيا بدون أهداف مع نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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