تكريم رونالدو وحسرته في أبرز صور تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 17:11
أبرز صور تعادل مانشستر يونايتد سلبيا بدون أهداف مع نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
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