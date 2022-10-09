احتفال رونالدو في أبرز صور مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 22:20

احتفال رونالدو في أبرز صور مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)
مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إيفرتون
نرشح لكم
احتفال رونالدو في أبرز صور مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي) احتفالات رائعة في صور فوز أرسنال على ليفربول عودة كوستا في صور فوز تشيلسي على ولفرهامبتون أربعة أهداف في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون أبرز صور انتقام هالاند من مانشستر يونايتد هدف قاتل وإصابة قوية في صور فوز تشيلسي على كريستال بالاس ستة أهداف واحتفالات قوية في أبرز صور مباراة ليفربول وبرايتون احتفالات صاخبة في أبرز صور فوز أرسنال على توتنام
أخر الأخبار
المواجهة الثانية.. منتخب مصر للسيدات يخسر أمام الأردن وديا 14 دقيقة | الكرة المصرية
أتى فأنهى.. رونالدو يهدي مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بدخول اضطراري 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العاشر.. سموحة يتعاقد مع مهاجم بنين الأولمبي 30 دقيقة | الكرة المصرية
كلوب: الأمر لا يبدو جيدا بالنسبة لإصابة أرنولد ولويس دياز 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تدريبات لمستبعدي الزمالك من مباراة فلامبو.. وراحة للفريق غدا 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمير مرتضى: حققنا فوزا هاما على فلامبو.. وهذا سبب عدم الظهور بالشكل الأفضل ساعة | الكرة المصرية
العشري لـ في الجول: القرعة صعبة.. والزمالك يملك أفضل اللاعبين في مصر ساعة | الكرة المصرية
ساكا: عانينا لسنوات أمام ليفربول.. مارتينيلي: القلب أهم من العمر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي