احتفالات صاخبة في أبرز صور فوز أرسنال على توتنام

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:23

أبرز صور من انتصار أرسنال على توتنام في ملعب الإمارات اليوم السبت بثلاثة أهداف لهدف في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.
أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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