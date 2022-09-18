طرد دي ماريا في أبرز صور خسارة يوفنتوس أمام مونزا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 16:41

طرد دي ماريا في أبرز صور خسارة يوفنتوس أمام مونزا
الدوري الإيطالي يوفنتوس
نرشح لكم
طرد دي ماريا في أبرز صور خسارة يوفنتوس أمام مونزا صور من فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون احتفالا سترلينج وأوكافور في أبرز صور تعادل تشيلسي وسالزبورج هدف فالفيردي الرائع ضمن أبرز صور فوز ريال مدريد على لايبزج عودة ليفاندوفسكي إلى أليانز آرينا في أبرز صور فوز بايرن على برشلونة احتفال مصطفى محمد في أبرز صور فوز نانت على أولمبياكوس احتفالات صاخبة وحسرة صلاح في صور فوز نابولي على ليفربول برباعية أتليتكو مدريد وكلوب بروج في أبرز صور المجموعة الثانية في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
سجل هدفا وتحصل على ضربة جزاء.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام غازي عنتاب دقيقة | المحترفون
كرة يد - الزمالك يواصل انتصاراته في البطولة العربية ويتفوق على الكويت 3 دقيقة | كرة يد
الدوري التركي - في ليلة تألق تريزيجيه.. عودة مجنونة لـ طرابزون سبور أمام غازي عنتاب 3 دقيقة | المحترفون
منافس الأهلي - تأهل اتحاد المنستيري لمواجهة الأحمر بعد التغلب على الجيش الرواندي بثلاثية 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة مرموش بديلا.. يونيون برلين ينقض على الصدارة بالفوز على فولفسبورج 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن عن خطوات جادة من أجل حضور الجماهير في الموسم الجديد 52 دقيقة | كرة سلة
مع الجماهير لا شيء مستحيل.. صاروخية موباي تحقق أول انتصارات إيفرتون أمام وست هام 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونزا يقهر يوفنتوس ويحقق فوزه الأول تاريخيا في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 2 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لـ فيوتشر 3 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك 4 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي