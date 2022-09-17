صور من فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون

احتفالا سترلينج وأوكافور في أبرز صور تعادل تشيلسي وسالزبورج

هدف فالفيردي الرائع ضمن أبرز صور فوز ريال مدريد على لايبزج

عودة ليفاندوفسكي إلى أليانز آرينا في أبرز صور فوز بايرن على برشلونة