حسرة وقتال كبير في أبرز صور تعادل إيفرتون وليفربول
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 15:39
صور من تعادل إيفرتون وليفربول سلبيا بدون أهداف في سادس جولات الدوري الإنجليزي بملعب جوديسون بارك.
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