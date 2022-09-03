حسرة وقتال كبير في أبرز صور تعادل إيفرتون وليفربول

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 15:39

صور من تعادل إيفرتون وليفربول سلبيا بدون أهداف في سادس جولات الدوري الإنجليزي بملعب جوديسون بارك.
إيفرتون ليفربول الدوري الإنجليزي
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