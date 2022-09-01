فرحة هستيرية في صور انتصار قاتل لليفربول على نيوكاسل
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 01:26
صور من انتصار ليفربول على نيوكاسل بهدفين لهدف في ملعب أنفيلد في خامس جولات الدوري الإنجليزي.
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