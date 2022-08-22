احتفالات سانشو وراشفورد في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على ليفربول (الدوري الإنجليزي)

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 23:36

احتفالات سانشو وراشفورد في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على ليفربول (الدوري الإنجليزي)
جادون سانشو ماركوس راشفورد الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول
نرشح لكم
احتفالات سانشو وراشفورد في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على ليفربول (الدوري الإنجليزي) ستة أهداف وإثارة في أبرز صور مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي مهارة أوديجارد وتسديدة ساليبا في أبرز صور مباراة أرسنال وبورنموث فرص ضائعة وبطاقة حمراء في أبرز صور مباراة ليفربول وكريستال بالاس احتفالات واشتباكات في أبزر صور مباراة تشيلسي وتوتنام حسرة واحتفالات مجنونة في أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد دي بروين يبدع في أبرز صور انتصار مانشستر سيتي على بورنموث سوبر جيسوس ضمن أبرز صور فوز أرسنال على ليستر سيتي
أخر الأخبار
سانشو: أظهرنا ردة الفعل اللازمة أمام ليفربول.. وهذا ما حدث حين أسقطت ميلنر 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والاتحاد 10 دقيقة | الكرة المصرية
ستواني يكتب التاريخ مع جيرونا.. وألميريا يحصد أول نقطة في الدوري الإسباني 10 دقيقة | الدوري الإسباني
تين هاج يقتحم التاريخ وراشفورد يكسر الصيام.. أبرز أرقام فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب سيدات وادي دجلة.. عن التأهل للأبطال وتباين الكرة النسائية الإفريقية وملاعب المغرب 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – الزمالك يفتح النادي لجماهيره للاحتفال بلقب الدوري.. ومكافأة للموظفين 41 دقيقة | الكرة المصرية
محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك 45 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد مرتضى: حظ أوفر لـ الأهلي وبيراميدز.. أتمنى لهما التوفيق ولكن مع فوز الزمالك بالدوري 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي