احتفالات واشتباكات في أبزر صور مباراة تشيلسي وتوتنام

دي بروين يبدع في أبرز صور انتصار مانشستر سيتي على بورنموث

سوبر جيسوس ضمن أبرز صور فوز أرسنال على ليستر سيتي

هالاند يسجل في أول مباراة له مع مانشستر سيتي