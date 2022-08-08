كرة يد - أبرز صور مباراة ناشئات مصر أمام السويد

أبرز صور مباراة مصر وكاب فيردي في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

إثارة كبيرة في أبرز صور مباراة مصر وتونس (نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد)

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - فوز كبير في أبرز صور مصر والجزائر

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - عودة من بعيد وانتصار في أبرز صور تونس والكونغو الديموقراطية