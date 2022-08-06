احتفال صلاح وصرخة نونيز في أبرز صور تعادل فولام وليفربول
السبت، 06 أغسطس 2022 - 15:38
صور من تعادل فولام وليفربول بهدفين لكل منهما في ملعب كرافين كوتاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
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