الرقم 27.. نونيز يوقع رسميا لـ ليفربول

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 20:22

الرقم 27.. نونيز يوقع رسميا لـ ليفربول
داروين نونيز داروين نونيز بقميص ليفربول ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الرقم 27.. نونيز يوقع رسميا لـ ليفربول حافلة ليفربول في شوارع المدينة بعد نهاية الموسم بين الأرض والسماء.. قصة جنونية في صور تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي تتويج سون بلقب الهداف في أبرز صور تأهل توتنام لدوري أبطال أوروبا تتويج صلاح ومزاح مع مكة في أبرز صور مباراة ليفربول وولفرهامبتون لندن بيضاء واحتفالات صاخبة في أبرز صور فوز توتنام على أرسنال خمسة أهداف وقميص خاص في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل هدفان وتدخلات قوية في أبرز صور مباراة ليفربول وتوتنام
أخر الأخبار
مدرب جنوب إفريقيا: أشعر بالإحباط من موسيماني.. وبيرسي تاو لم ينجح مع الأهلي 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الأهلي - ديانج يدعم الوسط وغياب علي لطفي أمام إيسترن كومباني 27 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا 33 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 14 عاما في ظل بيكرمان.. لورينزو مديرا فنيا لـ منتخب كولومبيا 38 دقيقة | أمريكا
مران الأهلي - بحضور الخطيب.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ إيسترن كومباني 55 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (2) (0) إيطاليا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
الأردن تكتسح الكويت وتطير إلى كأس آسيا.. والبحرين تتأهل دون عناء ساعة | آسيا
الدرجة الثانية - خالد عيد مديرا فنيا لـ الترسانة ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا