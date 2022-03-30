بعثة منتخب مصر بعد العودة من السنغال
الأربعاء، 30 مارس 2022 - 14:02
بعثة منتخب مصر بعد العودة من السنغال
نرشح لكم
بعثة منتخب مصر بعد العودة من السنغال الجماهير المصرية تستعد إلى السفر للسنغال جمهور مصر يتوافد على استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال خسارة قاتلة في أبرز صور إيطاليا ومقدونيا في تصفيات كأس العالم أبرز صور مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة السنغال وزير الشباب والرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال أبرز صور الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 ثلاثة أهداف وبطاقة حمراء في أبرز صور مباراة مصر والجابون