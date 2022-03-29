جماهير مصر في داكار قبل مواجهة السنغال

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 15:37

جماهير مصر في داكار قبل مواجهة السنغال
مصر السنغال تصفيات كأس العالم حلم المونديال
نرشح لكم
حسرة مصرية وأفراح سنغالية في صور فوز السنغال على مصر جماهير مصر في داكار قبل مواجهة السنغال الجماهير المصرية تستعد إلى السفر للسنغال تصفيات كأس العالم - مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة السنغال بعثة منتخب مصر في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السنغال آخر مران لـ منتخب مصر قبل السفر إلى السنغال هدف مبكر في أبرز صور فوز مصر على السنغال في تصفيات المونديال الجماهير المصرية تصنع الحدث في إستاد القاهرة في صور مباراة مصر والسنغال
أخر الأخبار
تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب 3 ساعة | تصفيات كأس العالم
كشف حساب كيروش مع منتخب مصر 3 ساعة | حلم المونديال
سونج وعد فأوفى.. سيناريو قاتل يؤهل الكاميرون للمونديال أمام الجزائر +124 3 ساعة | تصفيات كأس العالم
أشرف صبحي: لا نريد أن نخسر المنتخب ونبدأ من الصفر.. لن ننكسر وسننظر للمستقبل 3 ساعة | تصفيات كأس العالم
رسالة من ماني إلى صلاح: أنا أكثر حظا منه 3 ساعة | حلم المونديال
مؤتمر سيسيه: لو بيدي لذهبت لكل منزل في السنغال وشكرته 3 ساعة | حلم المونديال
كيروش: اليوم أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر 4 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 بيان من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضد كهربا