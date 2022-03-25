الجماهير المصرية تصنع الحدث في إستاد القاهرة في صور مباراة مصر والسنغال
الجمعة، 25 مارس 2022 - 20:05
الجماهير المصرية تصنع الحدث في إستاد القاهرة في صور مباراة مصر والسنغال
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