وزير الشباب والرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 18:10

وزير الشباب والرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال
وزير الرياضة مران منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
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وزير الشباب والرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال
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