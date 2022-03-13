أبرز صور فوز المصري على أوتوهو في كأس الكونفدرالية

هدف قاتل وحضور كارلوس كيروش في صور مباراة بيراميدز والصفاقسي

احتفال لاكاي بهدف بيراميدز أمام زاناكو

احتفال جريندو المميز في صور فوز المصري على ريفرز يونايتد

هدف إبراهيم عادل في أبرز صور بيراميدز ومانياما في الكونفدرالية

رقصة إسلام عطية في أبرز صور انتصار المصري على ريفينيو أوثوريتي

ظهور الشعباني الأول في صور تعادل المصري مع ريفينيو أوثورتي

أبرز صور مواجهة بيراميدز والرجاء المغربي