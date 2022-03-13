مؤتمر تقديم فيريرا مدرب الزمالك الجديد

الأحد، 13 مارس 2022 - 14:03

مؤتمر تقديم فيريرا مدرب الزمالك الجديد
الزمالك فيريرا
نرشح لكم
مؤتمر تقديم فيريرا مدرب الزمالك الجديد صور فوز الأهلي على الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة صور فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش في كأس مصر لكرة السلة ظهور فيريرا الأول.. أبرز صور مؤتمر الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا ثلاثة أهداف في أبرز صور مباراة الأهلي مع بيراميدز ثلاثة أهداف واحتفال مميز في أبرز صور مباراة الزمالك والجونة أبرز صور فوز الأهلي على المريخ السوداني في بطولة إفريقيا إثارة وانتصار أبيض و5 أهداف في أبرز صور مباراة الزمالك وفيوتشر
أخر الأخبار
رئيس الزمالك: لن أوقف لاعبا وحصلنا على حكم ضد كهربا.. وسنعيد إسماعيل يوسف 24 دقيقة | مصر
مباشر الكونفدرالية - مجموعة بيراميدز.. زاناكو (0)(1) الأهلي الليبي 48 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر الكونفدرالية - مجموعة المصري.. القطن (1)(0) مازيمبي 48 دقيقة | الكونفدرالية
مرتضى: طارق حامد رفض اللعب ضد الوداد ولا يستحق قميص الزمالك.. وزوجة موسيماني تفاوضت مع أمير 49 دقيقة | مصر
5 رسائل من فيريرا: لذلك وافقت على عرض الزمالك.. وهدفنا الحصول على الدوري والكأس ساعة | مصر
"قيمة المدرب أكبر من ذلك".. أمير مرتضى يكشف راتب فيريرا ومدة تعاقده والشرط الجزائي ساعة | مصر
مرتضى: الفريق الذي يحصل على نقطتين فقط "ض ج".. وفيريرا "شبعان" لكنه أتى من أجل الزمالك ساعة | مصر
وفاة حارس شباب الأهلي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة