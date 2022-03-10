أبرز صور مران الوداد الأخير قبل لقاء الزمالك
الخميس، 10 مارس 2022 - 21:17
صور من مران الوداد الرئيسي قبل لقاء الزمالك غدا الجمعة في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
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