رباعية محرز ودي بروين في أبرز صور مباراة ديربي مانشستر

شقلبة جديدة لأوباميانج في صور مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تألق من حارسي المرمى وأهداف ملغية في أبرز صور مباراة تشيلسي وليفربول

احتفال بنزيمة ولمسات مودريتش في صور مباراة رايو فايكانو وريال مدريد

دعم مانشستر سيتي وإيفرتون لـ أوكرانيا في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

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هدف في الثانية 32 ضمن أبرز صور دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا