هدف قاتل وحضور كارلوس كيروش في صور مباراة بيراميدز والصفاقسي

الأحد، 27 فبراير 2022 - 20:30

هدف قاتل وحضور كارلوس كيروش في صور مباراة بيراميدز والصفاقسي
علي جبر بيراميدز الصفاقسي كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
هدف قاتل وحضور كارلوس كيروش في صور مباراة بيراميدز والصفاقسي احتفالات وحسرة في صور فوز الوداد على الزمالك تعادل سلبي في أبرز صور مباراة الهلال والأهلي إثارة وأهداف في صور تعادل الزمالك مع بترو أتليتكو عودة من بعيد وانتصار في أبرز صور الكاميرون وبوركينا فاسو فوز ماراثوني وتألق الجميع في أبرز صور مصر والكاميرون في أمم إفريقيا 2021 التحامات عنيفة وهدف قاتل في أبرز صور بوركينا فاسو والسنغال تأهل معتاد أبرز صور مالي وغينيا الإستوائية
أخر الأخبار
أسامة نبيه: اجتمعت مع رئيس الزمالك لتصحيح مسار الفريق 8 دقيقة | الدوري المصري
طارق حامد: إصابتي صعبة ومعقدة.. أحاول العودة في أسرع وقت 14 دقيقة | الدوري المصري
رمضان صبحي: كنا أفضل من الصفاقسي.. وهذا ما قاله لنا إيهاب جلال 16 دقيقة | الكونفدرالية
12 بطاقة صفراء وطرد و6 أهداف.. فوز مثير لـ جالاتا سراي على ريزه سبور بمشاركة مصطفى محمد 29 دقيقة | المحترفون
الكونفدرالية - بهدف في الـ +90.. بيراميدز يفوز على الصفاقسي ويحافظ على العلامة الكاملة 32 دقيقة | الكونفدرالية
الكونفدرالية - رصاصة قاتلة.. رأسية تكلف المصري الخسارة أمام أوتوهو 43 دقيقة | الكونفدرالية
على هامش مواجهة تصفيات كأس العالم.. وفد من السنغال يزور مقر اتحاد الكرة ساعة | مصر
سموحة يرتقي للمركز الثالث بفوز مثير على غزل المحلة.. ومروان حمدي يتصدر الهدافين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد