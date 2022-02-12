انتصار قاتل في أبرز صور فوز تشيلسي على بالميراس بنهائي مونديال الأندية
السبت، 12 فبراير 2022 - 21:15
صور من انتصار تشيلسي على بالميراس بهدفين لهدف وتتويجه بكأس العالم للأندية 2021 للمرة الأولى في تاريخه.
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