أبرز صور انتصار تشيلسي على الهلال في كأس العالم للأندية
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 20:29
صور من فوز تشيلسي على الهلال بهدف روميلو لوكاكو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 والتي أقيمت في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.
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