أبرز صور انتصار تشيلسي على الهلال في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 20:29

صور من فوز تشيلسي على الهلال بهدف روميلو لوكاكو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 والتي أقيمت في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.
تشيلسي الهلال كأس العالم للأندية
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