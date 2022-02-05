أبرز صور الكاميرون وبوركينا فاسو في مباراة المركز الثالث

فوز ماراثوني وتألق الجميع في أبرز صور مصر والكاميرون في أمم إفريقيا 2021

جمهور منتخب مصر يتوجه إلى الكاميرون لمؤازرة الفراعنة في نصف النهائي

التحامات عنيفة وهدف قاتل في أبرز صور بوركينا فاسو والسنغال

احتفالات الأسود في صور فوز السنغال على غينيا الاستوائية

ثلاثة أهداف واحتفالات مميزة في أبرز صور مباراة مصر ضد المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا