أجواء ما قبل مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 17:16

أجواء ما قبل مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا
منتخب مصر كوت ديفوار
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أجواء ما قبل مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا تحرك جماهير مصر لحضور مباراة كوت ديفوار هدف صاروخي ورد حكيمي في أبرز صور مالاوي والمغرب هدف رائع وارتجاج في أبرز صور السنغال وكاب فيردي قتال وتألق ظهير أيسر كحارس في صور فوز الكاميرون على جزر القُمر مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة كوت ديفوار
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