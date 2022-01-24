قتال وتألق ظهير أيسر كحارس في صور فوز الكاميرون على جزر القُمر

الإثنين، 24 يناير 2022 - 23:06

صور من انتصار الكاميرون على جزر القُمر بهدفين لهدف في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.
الكاميرون جزر القُمر كأس أمم إفريقيا
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