حدث تاريخي واحتفال جميل في أبرز صور فوز زيمبابوي على غينيا

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 21:15

أبرز صور من انتصار زيمبابوي على غينيا بهدفين لهدف في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الثانية. وشهدت المباراة حدثا تاريخيا بإسنادها تحكيميا لإمرأة لأول مرة وهي الرواندية ساليما موكانسانجا.
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