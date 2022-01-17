تألق مستمر لـ أبو بكر في أبرز صور الكاميرون وكاب فيردي
الإثنين، 17 يناير 2022 - 20:13
أبرز صور تعادل كاب فيردي والكاميرون بهدف لمثله في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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