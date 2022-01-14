محمد صلاح وكيروش في صور مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

الجمعة، 14 يناير 2022 - 19:00

محمد صلاح وكيروش في صور مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو
منتخب مصر محمد صلاح كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية كارلوس كيروش
نرشح لكم
محمد صلاح وكيروش في صور مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو كرنفال إفريقي في أبرز صور لقاء السنغال وغينيا صافرة مصرية في أبرز صور بوركينا فاسو وكاب فيردي رأسية أبو بكر الرائعة ضمن صور انتصار الكاميرون على إثيوبيا صور من مران منتخب مصر استعدادا للقاء غينيا بيساو جدارية هدف نهائي 2017 في مركز تدريب منتخب مصر في الكاميرون
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول 5 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول 9 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر تية مدرب السودان: تألق أبو عشرين طبيعي وتوقعنا تصديه لركلة الجزاء 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تقرير تونسي: محمود البنا يدير مواجهة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيمون: لعبت أمام مصر أفضل مبارياتي منذ عامين 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب نيجيريا: السودان لا يمتلك صلاح.. ومخطئ من يظن أن مصر منتخب صغير 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
استراحة كأس أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) جُزر القُمر.. مالاوي (1)-(1) زيمبابوي.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض