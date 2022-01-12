هدف رائع وظهور أول في أبرز صور لقاء موريتانيا وجامبيا
الأربعاء، 12 يناير 2022 - 20:49
أبرز صور من انتصار جامبيا على موريتانيا بهدف دون رد في ملعب ليمبي في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة السادسة.
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