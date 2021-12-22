هدف مبكر وتعادل قاتل وانتصار مثير في أبرز صور فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي ضد الرجاء
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 21:40
أبرز صور فوز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.
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