هدف مبكر وتعادل قاتل وانتصار مثير في أبرز صور فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي ضد الرجاء

أبرز صور فوز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.