قتال وصراع على الكرة في أبرز صور تعادل العراق والبحرين

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 23:00

صور من لقاء العراق والبحرين في ثاني جولات كأس العرب في ملعب الثمامة الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف لحساب المجموعة الأولى.
العراق البحرين كأس العرب
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