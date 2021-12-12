قتال وصراع على الكرة في أبرز صور تعادل العراق والبحرين

الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 23:00

صور من لقاء العراق والبحرين في ثاني جولات كأس العرب في ملعب الثمامة الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف لحساب المجموعة الأولى.