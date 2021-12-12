قتال وصراع على الكرة في أبرز صور تعادل العراق والبحرين
الأحد، 12 ديسمبر 2021 - 23:00
صور من لقاء العراق والبحرين في ثاني جولات كأس العرب في ملعب الثمامة الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف لحساب المجموعة الأولى.
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