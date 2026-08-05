وصول محمد صلاح إلى تركيا للانضمام لـ طرابزون
الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 11:30
Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk
وصول محمد صلاح إلى تركيا للانضمام لـ طرابزون
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