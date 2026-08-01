ملخص فوز سبورتنج لشبونة على نوتنجهام فورست 4-1 (ودي)

السبت، 01 أغسطس 2026 - 21:16

8/1/2026 9:16:52 PM ملخص فوز سبورتنج لشبونة على نوتنجهام فورست 4-1 (ودي)

ملخص فوز سبورتنج لشبونة على نوتنجهام فورست 4-1 (ودي)

سبورتنج لشبونة نوتنجهام فورست
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