ملخص فوز سبورتنج لشبونة على نوتنجهام فورست 4-1 (ودي)
السبت، 01 أغسطس 2026 - 21:16
أهداف مباراة— القناة الرياضية (@kuwaitsporttv) July 31, 2026
سبورتنغ لشبونة 4✖️1 نوتنغهام فورست
ضمن مباريات الجولة العالمية الودية للأندية لكرة القدم #الكويت #الرياضية #وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/IXblxEEkhL
ملخص فوز سبورتنج لشبونة على نوتنجهام فورست 4-1 (ودي)
نرشح لكم
ملخص فوز ليدز على سندرلاند 1-0 (ودي) ملخص فوز كارديف سيتي على روما 4-1 (ودي) ثنائية حمزة.. ملخص تعادل برشلونة مع برمنجهام سيتي 2-2 (ودي) ملخص فوز توتنام على تشيلسي 2-1 (ودي) ملخص تعادل إنتر مع مانشستر سيتي 1-1 (ودي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على أتلتيكو مدريد 2-1 (ودي) هدف برشلونة الثاني ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم هدف برشلونة الأول ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم