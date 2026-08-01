ثنائية حمزة.. ملخص تعادل برشلونة مع برمنجهام سيتي 2-2 (ودي)

برشلونة يخسر بركلات الترجيح أمام برمنغهام، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في مباراة تألق خلالها المصري حمزة عبدالكريم بتسجيل ثنائية#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/rq90FnUIAC