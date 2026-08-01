ثنائية حمزة.. ملخص تعادل برشلونة مع برمنجهام سيتي 2-2 (ودي)

السبت، 01 أغسطس 2026 - 18:48

8/1/2026 6:48:27 PM ثنائية حمزة.. ملخص تعادل برشلونة مع برمنجهام سيتي 2-2 (ودي)

ثنائية حمزة.. ملخص تعادل برشلونة مع برمنجهام سيتي 2-2 (ودي)

برشلونة برمنجهام سيتى حمزة عبد الكريم
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