ثنائية حمزة.. ملخص تعادل برشلونة مع برمنجهام سيتي 2-2 (ودي)
السبت، 01 أغسطس 2026 - 18:48
برشلونة يخسر بركلات الترجيح أمام برمنغهام، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في مباراة تألق خلالها المصري حمزة عبدالكريم بتسجيل ثنائية#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/rq90FnUIAC— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026
ثنائية حمزة.. ملخص تعادل برشلونة مع برمنجهام سيتي 2-2 (ودي)
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