ملخص فوز مانشستر يونايتد على أتلتيكو مدريد 2-1 (ودي)
السبت، 01 أغسطس 2026 - 18:41
🔴 مانشستر يونايتد يحسم المواجهة الودية أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 بعد ريمونتادا في الشوط الثاني..— ADSportsTV (@ADSportsTV) August 1, 2026
شاهد أهداف المباراة بصوت فارس عوض.. pic.twitter.com/u9x6IL4Cfc
ملخص فوز مانشستر يونايتد على أتلتيكو مدريد 2-1 (ودي)
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