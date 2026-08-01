ملخص فوز مانشستر يونايتد على أتلتيكو مدريد 2-1 (ودي)

السبت، 01 أغسطس 2026 - 18:41

8/1/2026 6:41:05 PM ملخص فوز مانشستر يونايتد على أتلتيكو مدريد 2-1 (ودي)

ملخص فوز مانشستر يونايتد على أتلتيكو مدريد 2-1 (ودي)

أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد
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