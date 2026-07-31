هدف برشلونة الثاني ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 23:12

7/31/2026 11:12:29 PM هدف برشلونة الثاني ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم

هدف برشلونة الثاني ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم

برشلونة حمزة عبدالكريم
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هدف برشلونة الأول ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم ملخص فوز ليفربول على ريكسهام 1-0 (ودي) ملخص فوز ألكمار على أولمبياكوس 3-2 (ودي) ملخص فوز يوفنتوس على ستاندر لييج 1-0 (ودي) ملخص تعادل ميلان مع سيلتك 2-2 (ودي) ملخص فوز إنتر على كارلسروه 2-1 (ودي) ملخص فوز توتنام على أوكلاند 2-0 (ودي) ملخص فوز ليفربول على سندرلاند 4-2 (ودي)
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