هدف برشلونة الثاني ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم
الجمعة، 31 يوليه 2026 - 23:12
انتفاضة مصرية 🇪🇬🤩— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026
حمزة عبدالكريم يبصم على ثاني الأهداف ويمنح التقدم للبرسا
برمنغهام 1️⃣✖️2️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/QbohKszh8o
هدف برشلونة الثاني ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم
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