هدف برشلونة الأول ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم

لحظة تاريخية للجوهرة المصرية 🇪🇬🤩

حمزة عبدالكريم يسجل هدفه الأول مع البرسا والتعادل لفريقه



برمنغهام 1️⃣✖️1️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/YY5eC2Wqmp