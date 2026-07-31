هدف برشلونة الأول ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم
الجمعة، 31 يوليه 2026 - 22:42
لحظة تاريخية للجوهرة المصرية 🇪🇬🤩— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026
حمزة عبدالكريم يسجل هدفه الأول مع البرسا والتعادل لفريقه
برمنغهام 1️⃣✖️1️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/YY5eC2Wqmp
هدف برشلونة الأول ضد برمنجهام سيتي - حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على ريكسهام 1-0 (ودي) ملخص فوز ألكمار على أولمبياكوس 3-2 (ودي) ملخص فوز يوفنتوس على ستاندر لييج 1-0 (ودي) ملخص تعادل ميلان مع سيلتك 2-2 (ودي) ملخص فوز إنتر على كارلسروه 2-1 (ودي) ملخص فوز ليفربول على سندرلاند 4-2 (ودي) ملخص فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 (نهائي كأس العالم) هدف إسبانيا الأول ضد الأرجنتين - فيران توريس (كأس العالم)
أخر الأخبار
جنوى يضم مدافع اتحاد جدة السعودي 29 دقيقة | سعودي في الجول