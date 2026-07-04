هدف المغرب الثالث ضد كندا - سفيان رحيمي (كأس العالم)
السبت، 04 يوليه 2026 - 22:24
رحيمي لا يرحم أمام المرمى ⚽pic.twitter.com/YyIkiBZ6gr— FilGoal (@FilGoal) July 4, 2026
هدف المغرب الثالث ضد كندا - سفيان رحيمي (كأس العالم)
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