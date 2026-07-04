ملخص فوز الأرجنتين على كاب فيردي 3-2 (كأس العالم)

سلسلة ركلات ترجيح فوز مصر على أستراليا 4-2 (كأس العالم)

ملخص فوز مصر على أستراليا 1 (4-2) 1 (كأس العالم)

حارس أستراليا يمنع ربيعة من هدف قاتل

هدف تعادل أستراليا ضد مصر - محمد هاني "هدف ذاتي" - (كأس العالم)

عمر مرموش يهدر هدفا محققا لـ مصر ضد أستراليا

هدف مصر الأول ضد أستراليا - إمام عاشور (كأس العالم)