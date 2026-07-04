ملخص فوز الأرجنتين على كاب فيردي 3-2 (كأس العالم)
السبت، 04 يوليه 2026 - 06:10
ملخص فوز الأرجنتين على كاب فيردي 3-2 (كأس العالم)
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