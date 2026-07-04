سلسلة ركلات ترجيح فوز مصر على أستراليا 4-2 (كأس العالم)
السبت، 04 يوليه 2026 - 02:14
لنسترجع اللحظات التاريخية 🤩— FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026
ركلات ترجيح مباراة مصر وأستراليا كاملة 🇪🇬⭐pic.twitter.com/j2c8JA0dd9
سلسلة ركلات ترجيح فوز مصر على أستراليا 4-2 (كأس العالم)
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