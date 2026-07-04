سلسلة ركلات ترجيح فوز مصر على أستراليا 4-2 (كأس العالم)

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7/4/2026 2:14:42 AM سلسلة ركلات ترجيح فوز مصر على أستراليا 4-2 (كأس العالم)

سلسلة ركلات ترجيح فوز مصر على أستراليا 4-2 (كأس العالم)

كأس العالم مصر أستراليا
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