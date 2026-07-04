ملخص فوز مصر على أستراليا 1 (4-2) 1 (كأس العالم)

السبت، 04 يوليه 2026 - 00:35

7/4/2026 12:35:40 AM ملخص فوز مصر على أستراليا 1 (4-2) 1 (كأس العالم)

ملخص فوز مصر على أستراليا 1 (4-2) 1 (كأس العالم)

منتخب مصر كأس العالم أستراليا
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