حارس أستراليا يمنع ربيعة من هدف قاتل
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 23:08
كادت أن تنتهي لصالح مصر بعد تلك الفرصة 🤯⚽pic.twitter.com/uTg4fwVoKI— FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026
حارس أستراليا يمنع ربيعة من هدف قاتل
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