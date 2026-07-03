هدف تعادل أستراليا ضد مصر - محمد هاني "هدف ذاتي" - (كأس العالم)
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 22:28
هدف التعادل لأستراليا يأتي برأسية محمد هاني بالخطأpic.twitter.com/0TpLRaFTi5— FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026
هدف تعادل أستراليا ضد مصر - محمد هاني "هدف ذاتي" - (كأس العالم)
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