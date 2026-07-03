عمر مرموش يهدر هدفا محققا لـ مصر ضد أستراليا

حارس أستراليا يمنع ربيعة من هدف قاتل

هدف تعادل أستراليا ضد مصر - محمد هاني "هدف ذاتي" - (كأس العالم)

هدف مصر الأول ضد أستراليا - إمام عاشور (كأس العالم)