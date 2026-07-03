عمر مرموش يهدر هدفا محققا لـ مصر ضد أستراليا

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 22:12

7/3/2026 10:12:10 PM عمر مرموش يهدر هدفا محققا لـ مصر ضد أستراليا

عمر مرموش يهدر هدفا محققا لـ مصر ضد أستراليا

منتخب مصر كأس العالم أستراليا
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