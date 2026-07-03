العارضة تصد أول تصويبات أستراليا على مرمى مصر
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 21:10
أولى الفرص الخطرة في المباراة 😱— FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026
منتخب أستراليا كاد أن يسجل الأول ❌pic.twitter.com/xB8AUCZ6ax
العارضة تصد أول تصويبات أستراليا على مرمى مصر
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