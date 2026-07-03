العارضة تصد أول تصويبات أستراليا على مرمى مصر

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 21:10

7/3/2026 9:10:22 PM العارضة تصد أول تصويبات أستراليا على مرمى مصر

العارضة تصد أول تصويبات أستراليا على مرمى مصر

كأس العالم منتخب مصر أستراليا
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