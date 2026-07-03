ملخص فوز إسبانيا ضد النمسا 3-0 (كأس العالم)
الجمعة، 03 يوليه 2026 - 00:18
ملخص فوز إسبانيا ضد النمسا 3-0 (كأس العالم)
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