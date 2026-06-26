ملخص فوز تركيا على أمريكا 3-2 (كأس العالم)
الجمعة، 26 يونيو 2026 - 07:43
ملخص فوز تركيا على أمريكا 3-2 (كأس العالم)
نرشح لكم
ملخص تعادل باراجواي مع أستراليا 0-0 (كأس العالم) ملخص فوز هولندا على تونس 3-1 (كأس العالم) ملخص تعادل السويد ضد اليابان 1-1 (كأس العالم) ملخص فوز الإكوادور على ألمانيا 2-1 (كأس العالم) ملخص فوز كوت ديفوار على كوراساو 2-0 (كأس العالم) ملخص فوز المكسيك على التشيك 3-0 (كأس العالم) ملخص فوز جنوب إفريقيا على كوريا الجنوبية 1-0 (كأس العالم) ملخص فوز المغرب على هايتي 4-2 (كأس العالم)
أخر الأخبار
المسرحية 100 100 2 دقيقة | في المونديال
ابتسمت لـ تركيا 30 دقيقة | في المونديال