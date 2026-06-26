ملخص فوز تركيا على أمريكا 3-2 (كأس العالم)

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 07:43

6/26/2026 7:43:46 AM ملخص فوز تركيا على أمريكا 3-2 (كأس العالم)

ملخص فوز تركيا على أمريكا 3-2 (كأس العالم)

تركيا أمريكا كأس العالم
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