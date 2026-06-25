ملخص فوز البوسنة على قطر 3-1 (كأس العالم)

الخميس، 25 يونيو 2026 - 01:41

6/25/2026 1:41:57 AM ملخص فوز البوسنة على قطر 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز البوسنة على قطر 3-1 (كأس العالم)

قطر البوسنة قطر، كأس العالم
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